В Румынии прокуроры в 2016 году вернули в бюджет почти €1 млрд

По данным СМИ, в Румынии сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и терроризма в прошлом году вернули в бюджет почти €1 млрд

В 2016 году сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии вернули в бюджет страны почти один миллиард евро. Об этом сообщает Romania Insider.

Отмечается, что 244 сотрудника Управления в прошлом году расследовали более 25 тыс дел, что на 16% больше, чем в предыдущем году.

Журналисты уточнили, что таким образом, на каждого сотрудника правоохранительного органа приходится около 105 уголовных расследований в год.

"Тем не менее, прокурорам DIICOT удалось решить более половины из 25 тыс дел, зарегистрированных в 2016 году, а именно 13 тыс 168", - сказано в сообщении.

Общая сумма убытков, причиненных государству в 2016 году, составила около €135 млн. Прокурорам удалось предотвратить убытки на сумму около €46,5 млн, вернуть в бюджет страны удалось около €935 млн.

29 января в столице Румынии около 50 тысяч человек вышли на протест против правительственных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство.



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