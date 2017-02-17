В Турции задержан немецкий журналист: обвиняют в терроризме

Журналист немецкой газеты Die Welt, имеющий двойное гражданство Турции и Германии, сдался турецкой полиции 14 февраля

В Турции по обвинению в членстве в террористической организации и распространении пропаганды арестован корреспондент немецкой газеты Die Welt. Об этом сообщает DW.

Дениз Ючель, имеющий двойное гражданство Турции и Германии, сдался турецкой полиции во вторник, 14 февраля, пишет издание.

Суд может задержать его на 14 дней перед тем, как решить, можно ли его и дальше держать под стражей.

"Турецкое правительство неоднократно подчеркивало, что Турция является правовым государством. Поэтому мы надеемся, что справедливый процесс приведет к его оправданию", - заявил главный редактор Die Welt Ульф Пошардт.

После неудачной попытки государственного переворота в прошлом году, турецкие власти задержали тысячи людей, в том числе журналистов, которых подозревают в поддержке проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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