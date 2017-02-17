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В Пакистане ликвидированы более сотни боевиков ИГ

17.02.2017 23:09
Ликвидация боевиков стала операцией возмездия за теракт на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шариф
В Пакистане ликвидированы более сотни боевиков ИГ
Фото: ЕРА

Более 100 боевиков убиты в ходе спецопераций в разных районах Пакистана, проведенных на следующий день после взрыва в мавзолее города Сехван-Шариф в провинции Синд. Об этом сообщает Би-би-си.

"Террористы будут преследоваться беспощадно, в массовом порядке, везде и повсюду", - говорится в заявлении пакистанских военных.

Ликвидация боевиков стала операцией возмездия за теракт на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шариф, во время которого погибли 74 человека и более 300 были ранены.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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