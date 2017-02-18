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Главным экологом США стал критик экологических инициатив Обамы

18.02.2017 00:22
За этого кандидата проголосовали 52 сенатора, против - 46. Демократы выступили против назначения Прюитта
Главным экологом США стал критик экологических инициатив Обамы
Скотт Прюитт (фото - ЕРА)

Сенат США утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру на пост главы Агентства по охране окружающей среды. Им стал прокурор из Оклахомы Скотт Прюитт. В должности прокурора Прюитт направлял ряд исков в суд против действий Агенства при администрации экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщает Time.

За этого кандидата проголосовали 52 сенатора, против - 46.

Демократы выступили против назначения Прюитта.

Причиной протеста сенаторов Демократической партии стали связи Прюитта с руководителями нефте- и газовых компаний, а также его приверженность политике Трампа в отношении отмены плана действия США по снижению выбросов парниковых газов.

16 февраля претендент на пост министра труда США, бизнесмен Эндрю Пуздер снял свою кандидатуру.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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