Главным экологом США стал критик экологических инициатив Обамы
Сенат США утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру на пост главы Агентства по охране окружающей среды. Им стал прокурор из Оклахомы Скотт Прюитт. В должности прокурора Прюитт направлял ряд исков в суд против действий Агенства при администрации экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщает Time.
За этого кандидата проголосовали 52 сенатора, против - 46.
Демократы выступили против назначения Прюитта.
Причиной протеста сенаторов Демократической партии стали связи Прюитта с руководителями нефте- и газовых компаний, а также его приверженность политике Трампа в отношении отмены плана действия США по снижению выбросов парниковых газов.
16 февраля претендент на пост министра труда США, бизнесмен Эндрю Пуздер снял свою кандидатуру.
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