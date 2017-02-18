США планируют закупить большую партию истребителей Boeing
18.02.2017 01:52
США рассматривают возможность приобретения партии истребителей F/A-18 Super Hornet, однако ранее Трамп критиковал компанию Boeing
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Правительство США серьезно рассматривает возможность приобретения большой партии истребителей F/A-18 Super Hornet. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время посещения завода компании-производителя самолетов Boeing, передает Голос Америки.
Журналисты отмечают, что ранее Трамп высказывал критику в адрес этой авиастроительной компании за высокую цену президентского самолета Air Force One.
Ранее сегодня сообщалось, что Трамп подпишет новый миграционный указ на следующей неделе.
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