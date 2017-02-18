США планируют закупить большую партию истребителей Boeing

США рассматривают возможность приобретения партии истребителей F/A-18 Super Hornet, однако ранее Трамп критиковал компанию Boeing

Правительство США серьезно рассматривает возможность приобретения большой партии истребителей F/A-18 Super Hornet. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время посещения завода компании-производителя самолетов Boeing, передает Голос Америки.

Журналисты отмечают, что ранее Трамп высказывал критику в адрес этой авиастроительной компании за высокую цену президентского самолета Air Force One.

Ранее сегодня сообщалось, что Трамп подпишет новый миграционный указ на следующей неделе.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.