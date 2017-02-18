Убийство Ким Чон Нама: подозреваемая думала, что это розыгрыш

По словам задержанной, согласно розыгрышу, они должны были подходить к мужчинам, просить их закрыть глаза и брызгать им в лицо водой

Подозреваемая в убийстве сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына - Ким Чин Нама - думала, что принимает участие в розыгрыше и не планировала убийство. Об этом сообщил глава индонезийской полиции Тито Карнавиан, передает Би-би-си.

По словам задержанной, согласно розыгрышу, они должны были подходить к мужчинам, просить их закрыть глаза и брызгать им в лицо водой. Прежде, чем подойти к Ким Чон Наму, они разыграли нескольких других мужчин. Однако только в случае со сводным братом лидера КНДР в емкости оказалась не вода, а яд.

"Они сделали это три или четыре раза и получили за это несколько долларов. Но в случае с их последней целью, Ким Чон Намом, в распылителе, вероятно, было опасное вещество", - сказал Карнавиан.

14 февраля сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам был убит в Малайзии. На следующий день полиция Малайзии сообщила о задержании в аэропорту Куала-Лумпура женщины, подозреваемой в причастности к убийству.

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