Китай призвал США "надлежащим образом" решать вопрос с Тайванем

Официальный представитель МИД КНР призвал США придерживаться принципов трех совместных китайско-американских коммюнике

Китай призывает США соблюдать политику "одного Китая" и надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем.

"Мы призываем США соблюдать политику "одного Китая" и придерживаться принципов трех совместных китайско-американских коммюнике", - заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает китайское агентство Синьхуа.

Такое заявление Китая стало ответом на то, что США якобы намерены отправить военнослужащих морской пехоты для защиты нового офиса Американского института на Тайване.

Конфликт с между Китаем и США начался еще до инаугурации президент Дональда Трампа, который провел телефонные переговоры с президентом Тайваня. Китай в ответ на это выразил дипломатический протест.

25 января министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай готов вести диалог с новой администрацией США на основе уважения принципа "единого Китая".

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