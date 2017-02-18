Трамп назвал американские СМИ "врагами народа"

По мнению президента США, издание The New York Times, телеканал CNN, ABC и другие - это СМИ, публикующие "фейковые новости"

Президент США Дональд Трамп назвал американские СМИ "врагами американского народа". Об этом он написал в своем Twitter.

"СМИ с фейковыми новостями (провальный New Yourk Times, NBCNews, ABC, CBS, CNN) - это не мой враг, это враг американского народа", - написал он.

Еще до инаугурации Трамп неоднократно критиковал средства массовой информации США, угрожая введением закона о клевете.

15 февраля президент США раскритиковал СМИ за "нечестное отношение" к своему бывшему советнику по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну, который покинул свой пост.

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