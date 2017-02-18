Меркель хочет поговорить с Россией о кибератаках и фейках
Канцлер Германии Ангела Меркель хочет обсудить с Россией кибератаки и фейковые новости. Об этом она сказала на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.
При этом Меркель говорит, что остается вопросом, решится ли проблема фейков до европейских выборов в этом году.
"Мы знаем, что Россия коммуницирует очень широко, что она рассматривает гибридную войну как форму защиты", - сказала канцлер.
Меркель хотела была включить вопрос фейковых новостей в повестку переговоров НАТО-Россия.
Накануне РФ с помощью нового фейка попыталась дискредитировать немецких военных в Литве. В СМИ появилось сообщение, что военные бундестага якобы изнасиловали несовершеннолетнюю.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:36
-
вчера
16:15
-
вчера
17:36
-
вчера
14:29
-
вчера
17:24