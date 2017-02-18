Меркель хочет поговорить с Россией о кибератаках и фейках

Канцлер ставит под вопрос, можно ли решить проблему российских фейков до выборов в Европе в этом году

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет обсудить с Россией кибератаки и фейковые новости. Об этом она сказала на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.



При этом Меркель говорит, что остается вопросом, решится ли проблема фейков до европейских выборов в этом году.



"Мы знаем, что Россия коммуницирует очень широко, что она рассматривает гибридную войну как форму защиты", - сказала канцлер.



Меркель хотела была включить вопрос фейковых новостей в повестку переговоров НАТО-Россия.

Накануне РФ с помощью нового фейка попыталась дискредитировать немецких военных в Литве. В СМИ появилось сообщение, что военные бундестага якобы изнасиловали несовершеннолетнюю.

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