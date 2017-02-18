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Умер актер Уоррен Фрост, игравший в "Твин Пиксе"

18.02.2017 13:07
Уоррен Фрост, исполнивший роль доктора Уилла Хэйворда в сериале "Твин Пикс", умер в возрасте 91 года
Умер актер Уоррен Фрост, игравший в "Твин Пиксе"
Майкл Онткин, Уоррен Фрост, Мигель Феррер

Умер актер Уоррен Фрост, который сыграл роль доктора Уилла Хэйворда в сериале "Твин Пикс". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фрост умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни в своем доме в Миддлбери.

"Мы с грустью сообщаем сегодня о смерти нашего дорогого пожилого отца. Мы рады были разделить с ним столько долгих лет его жизни", - сообщил сын актера, сценарист "Твин Пикса" Марк Фрост.

Уоррен Фрост снялся в 30 эпизодах "Твин Пикса". Его можно будет увидеть в продолжении сериала, которое выйдет на экраны 21 мая.

Ранее стало известно о смерти другого актера, сыгравшего в сериале, - Мигеля Феррера.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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