Умер актер Уоррен Фрост, игравший в "Твин Пиксе"
Умер актер Уоррен Фрост, который сыграл роль доктора Уилла Хэйворда в сериале "Твин Пикс". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Фрост умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни в своем доме в Миддлбери.
"Мы с грустью сообщаем сегодня о смерти нашего дорогого пожилого отца. Мы рады были разделить с ним столько долгих лет его жизни", - сообщил сын актера, сценарист "Твин Пикса" Марк Фрост.
Уоррен Фрост снялся в 30 эпизодах "Твин Пикса". Его можно будет увидеть в продолжении сериала, которое выйдет на экраны 21 мая.
Ранее стало известно о смерти другого актера, сыгравшего в сериале, - Мигеля Феррера.
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