Могерини: Важно добиться имплементации минских соглашений

Представитель ЕС сказала, что сейчас значение имеет именно выполнение Минска и Евросоюз думает, что можно сделать, чтобы этому способствовать

Важно не просто сохранять санкции против России, а добиваться выполнения минских соглашений и разрешения конфликта в Донбассе. Об этом сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на Мюнхенской конференции по безопасности.



Могерини подчеркнула, что санкции привязаны к минским договоренностям.

"Приоритет на том, как ЕС может сделать больше, чтобы способствовать полной имплементации (Минска - ред.)", - сказала она, отметив, что именно выполнение соглашений имеет значение, а не формат переговоров.



По словам Могерини, вопрос обсуждается с партнерами во Франции и Германии, а также с Россией. Также она говорила об украинском вопросе с администрацией США.



Важно, чтобы в мире была солидарность относительно имплементации Минска, отметила Могерини.

На конференции канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что политическую часть Минска тормозит отсутствие перемирия, но именно соглашения - единственное, что дает возможность продолжать переговоры.

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