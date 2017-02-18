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Лавров: НАТО остается институтом Холодной войны

18.02.2017 14:58
Министр иностранных дел РФ сказал, что Холодная война еще не закончилась и обвинил НАТО в создании напряженности в Европе
Лавров: НАТО остается институтом Холодной войны
Сергей Лавров (фото - EPA)

Глава МИД России Сергей Лавров назвал НАТО институтом Холодной войны. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Лавров обвинил альянс в том, что "его экспансия вызывает беспрецедентную напряженность" в Европе.

Министр считает, что Холодная война еще не закончилась. 

При этом Лавров выразил надежду, что мировые лидеры перейдут к мировому порядку, который назвал "post-west" - чтобы страны искали баланс между национальными интересами и интересами партнеров. 

Ранее в России признали развертывание ракетных комплексов Искандер и зенитно-ракетных систем большого и среднего радиуса действия С-400 в Калининградской области и объяснили такой шаг усилением НАТО в Европе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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