Лавров: НАТО остается институтом Холодной войны

Министр иностранных дел РФ сказал, что Холодная война еще не закончилась и обвинил НАТО в создании напряженности в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров назвал НАТО институтом Холодной войны. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.



Лавров обвинил альянс в том, что "его экспансия вызывает беспрецедентную напряженность" в Европе.



Министр считает, что Холодная война еще не закончилась.



При этом Лавров выразил надежду, что мировые лидеры перейдут к мировому порядку, который назвал "post-west" - чтобы страны искали баланс между национальными интересами и интересами партнеров.

Ранее в России признали развертывание ракетных комплексов Искандер и зенитно-ракетных систем большого и среднего радиуса действия С-400 в Калининградской области и объяснили такой шаг усилением НАТО в Европе.

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