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Россия причастна к попытке переворота в Черногории - СМИ

19.02.2017 08:35
Доказательства причастности России "на высоком уровне" к заговору собраны британскими и американскими спецслужбами, утверждают британские СМИ
Россия причастна к попытке переворота в Черногории - СМИ
Задержанный по обвинению в подготовке госпереворота в Черногории (фото - ЕРА)

За попыткой прошлогоднего переворота в Черногории стоят российские власти. Об этом пишет британское издание Telegraph.

Издание сообщает, что в день выборов в Черногории российские разведчики при поддержке и благословении Москвы, планировали организовать заговор с целью атаковать парламент Черногории и убить прозападного главу правительства с целью саботировать план страны по вступлению в НАТО.

Доказательства причастности России "на высоком уровне" к заговору собраны британскими и американскими спецслужбами, говорится в статье.

16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.

10 ноября премьер Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

15 февраля 2017 года по просьбе Генеральной прокуратуры Черногории парламент проголосовал за лишение иммунитета лидеров оппозиции - руководителя пророссийского Демократического фронта Андрея Мандича и его союзника Милана Кнезевича. Генпрокуратура подозревает депутатов в организации и подготовке преступных действий, которые угрожают конституционному строю и безопасности Черногории.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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