Турция: Несмотря на диалог с РФ, аннексию Крыма не признаем

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, налаживание отношений с РФ не означает, что Турция "во всем согласна с Россией"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, несмотря на потепление в отношениях с Россией, у них остаются расхождения по принципиальным вопросам. Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Европейская правда.

"Россия - наш торговый партнер, у нас много совместных проектов, но это не означает, что мы во всем согласны с Россией", - подчеркнул министр.

"Наша политика основывается на принципах. Еще до инцидента у нас были проблемы (в отношениях с РФ), связанные с Крымом. Мы не приняли аннексию Крыма. У нас разные позиции в отношении режима (Башара) Асада, и эти разногласия сохраняются", - пояснил Чавушоглу.

В то же время, он упрекнул европейских партнеров в непоследовательности относительно отношений Турция-РФ.

"После инцидента немало стран НАТО и ЕС советовали нам нормализовать отношения с Россией... Мы нормализовали, и после этого меня начали спрашивать, зачем мы это сделали", - посетовал глава турецкого МИД.

24 ноября 2015 года турецкие истребители F-16 после 10 предупреждений уничтожили российский бомбардировщик Су-24, вторгшийся в воздушное пространство Турции. Пилоты катапультировались, один из них погиб.



Президент России Владимир Путин назвал уничтожение российского самолета "ударом в спину" со стороны "пособников террористов". После этого инцидента в отношениях РФ и Турции наступил кризис. Однако в конце июня этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Путину письмо с извинениями за сбитый истребитель.

Правительство Ахмета Давутоглу ушло в отставку 9 июня 2016 года.

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