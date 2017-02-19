Глава МИД Франции осудил кибератаки РФ против Макрона

Глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что французы не потерпят, чтобы Россия вмешивалась в президентские выборы во Франции

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Марк Эро раскритиковал ситуацию с российскими кибератаками против кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на французское издание Journal du Dimanche.

Россия явно симпатизирует правым кандидатам - Франсуа Фийону и Марин Ле Пен, а против проевропейского кандидата Макрона осуществляет кибератаки, рассказал министр.

"Достаточно посмотреть на то, каким кандидатам, а именно Марин Ле Пен и Франсуа Фийону, Россия оказывает предпочтение в ходе французской предвыборной борьбы", - заявил Эро.

Он подчеркнул, что такая форма вмешательства как кибератаки неприемлема для демократии.

"Россия первой напоминает всем, что невмешательство во внутренние дела - это основополагающий принцип международной жизни... И я это понимаю. И как раз этого Франция не потерпит. И французы не потерпят, чтобы им диктовали выбор", - заверил министр.

18 февраля 2017 года на Мюнхенской конференции по безопасности Эро заявил, что Франция хочет сотрудничать с Россией, но при этом не приносить в жертву свои принципы и ценности.

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