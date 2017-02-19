Соратник Ходорковского Кара-Мурза выехал из РФ для реабилитации
Координатор проекта Открытая Россия Владимир Кара-Мурза-младший выехал за пределы России для прохождения курса реабилитации после отравления. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров у себя в Facebook.
"Сегодня утром Владимир Кара-Мурза вылетел за границу ... для прохождения курса реабилитации после повторного сильнейшего отравления (ранее несколько дней он находился в критическом состоянии комы). Диагноз в выписном эпикризе все тот же - "токсическое действие неустановленного вещества", - рассказал адвокат.
По словам адвоката, Кара-Мурза не собирается прекращать свою деятельность, "направленную на восстановление демократии в России"."Это в полном объёме касается и Акта Магнитского - что могло явиться одной из причин его нынешнего и предыдущего отравлений", - добавил адвокат.
2 февраля адвокат Вадим Прохоров сообщил о критическом состоянии Владимира Кара-Мурзы-младшего.
Ранее пресс-секретарь бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен сообщила, что Кара-Мурза был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Она рассказала, что у него резко опустилось давление, после чего ему вызвали скорую.
9 февраля Кара-Мурза вышел из комы.
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