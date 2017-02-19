Соратник Ходорковского Кара-Мурза выехал из РФ для реабилитации

По словам адвоката, Владимир Кара-Мурза не собирается прекращать свою деятельность, "направленную на восстановление демократии в России"

Координатор проекта Открытая Россия Владимир Кара-Мурза-младший выехал за пределы России для прохождения курса реабилитации после отравления. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров у себя в Facebook.

"Сегодня утром Владимир Кара-Мурза вылетел за границу ... для прохождения курса реабилитации после повторного сильнейшего отравления (ранее несколько дней он находился в критическом состоянии комы). Диагноз в выписном эпикризе все тот же - "токсическое действие неустановленного вещества", - рассказал адвокат.

По словам адвоката, Кара-Мурза не собирается прекращать свою деятельность, "направленную на восстановление демократии в России"."Это в полном объёме касается и Акта Магнитского - что могло явиться одной из причин его нынешнего и предыдущего отравлений", - добавил адвокат.

2 февраля адвокат Вадим Прохоров сообщил о критическом состоянии Владимира Кара-Мурзы-младшего.