Нетаньяху заявил о "кардинальных переменах" в отношениях с США

По словам премьера, он и президент США едины в понимании угроз и возможностей, стоящих перед регионом

Союз между Израилем и США всегда был крепким и укрепится еще больше благодаря "давней и близкой дружбе" между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом Нетаньяху заявил, открывая еженедельное заседание правительства, передает израильское агентство Newsru.co.

По словам премьера, он и Трамп едины в понимании угроз и возможностей, стоящих перед регионом.

"Мы оба одинаково смотрим на основную нарастающую угрозу со стороны Ирана и необходимость противостоять иранской агрессии. Мы оба видим возможность реализовать региональные интересы Израиля, США и стран региона, чтоб противоборствовать Ирану, а также чтоб использовать другие возможности нормализации и, в итоге, мира. Это кардинальные перемены, которые были частью всех наших встреч и базой наших соглашений", - сказал он.

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Нетаньяху также сообщил израильским министрам, что принято решение создать рабочие группы, которые будут вести переговоры по различным вопросам, в том числе по и по вопросу о строительстве в поселениях Иудеи и Самарии. С израильской стороны эту группу возглавит посол в США Рон Дермер.

Во время встречи Нетаньяху с Трампом в Вашингтоне президент США назвал Соединенные Штаты "неразрывно связанными" с Израилем и пообещал премьер-министру Израиля, что Ирану никогда не будет позволено создавать ядерное оружие.

17 февраля американский посол в ООН Никки Хейли заявила, что США не отказываются от принципа "двух государств" в решении израильско-палестинского конфликта.

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