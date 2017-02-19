Трамп заявил о теракте в Швеции, которого не было: шведы удивлены

Трамп приводил примеры терактов в Европе в защиту своего нового антимиграционного указа. Упомянул и теракт в Швеции, которого, как оказалось, не было

Во время выступления на митинге против иммиграции в американском штате Флорида президент США Дональд Трамп приводил примеры европейских стран, в которых произошли теракты якобы из-за наплыва беженцев. Среди прочих, он упомянул и теракт в Швеции, произошедший "прошлой ночью". Однако никаких террористических атак в Швеции в этот период зарегистрировано не было. Об этом сообщает Reuters.

"Вы посмотрите, что случилось прошлой ночью в Швеции. Швеции, кто бы мог в это поверить", - сказал он.

Трамп также упомянул теракты в Брюсселе и Париже.

В ответ на слова Трампа, шведы высказывали свои комментарии и недоумение в социальных сетях. Как сообщает шведское издание The Local, среди пользователей социальных сетей быстро распространился хештег #LastNightInSweden - "Прошлой ночью в Швеции".

На заявление президента США отреагировал и экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт в своем Twitter.

"Швеция? Террористическая атака? Что он курит? Вопросов очень много", - написал он.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует подписать новый иммиграционный указ на следующей неделе.

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