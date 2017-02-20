Белый дом опровергает связи команды Трампа с РФ перед выборами
Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что никаких контактов с российскими чиновниками у команды Дональда Трампа перед выборами не было. Об этом он сказал в эфире Fox News.
"Я могу заверить вас, высокопоставленные сотрудники разведки заверили меня, что обвинения не только слишком преувеличены, но и неправдивы. Они дали понять очень ясно, что эта история - чушь", - заявил Прибус.
Американские СМИ сообщили, что высокопоставленные советники Трампа во время президентской кампании постоянно поддерживали связь с представителями России.
Трамп в ответ заявил, что никто из его команды не имел тайных договоренностей с представителями российского правительства перед выборами.
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