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Белый дом опровергает связи команды Трампа с РФ перед выборами

20.02.2017 01:16
Историю о якобы тайных договоренностях команды Трампа с представителями РФ во время избирательной кампании глава аппарата Белого дома назвал чушью
Белый дом опровергает связи команды Трампа с РФ перед выборами
Райнс Прибус (фото - EPA)

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что никаких контактов с российскими чиновниками у команды Дональда Трампа перед выборами не было. Об этом он сказал в эфире Fox News.

"Я могу заверить вас, высокопоставленные сотрудники разведки заверили меня, что обвинения не только слишком преувеличены, но и неправдивы. Они дали понять очень ясно, что эта история - чушь", - заявил Прибус.

Американские СМИ сообщили, что высокопоставленные советники Трампа во время президентской кампании постоянно поддерживали связь с представителями России.

Трамп в ответ заявил, что никто из его команды не имел тайных договоренностей с представителями российского правительства перед выборами.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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