В Германии планируют депортировать в 2017-м еще больше мигрантов

Особенно это касается людей, которые ставят под угрозу безопасность жителей Германии, заявил глава администрации канцлера Петер Альтмаер

Правительство Германии планирует, что в этом году из страны будет депортировано рекордное количество мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag.

"В 2016 году значительно сократилось число тех беженцев, которые проходят курс для интеграции признанных беженцев. Теперь важно, чтобы те, кто не имеет право на защиту, покинуть Германию", - отметил руководитель администрации канцлера Ангелы Меркель Петер Альтмаер.

В прошлом году более 80 тысяч мигрантов были депортированы из Германии в страны происхождения, рассказал Альтмаер, добавив, что это количество будет расти.

"В 2016 году в Германии было зарегистрировано 700 тысяч ходатайств о предоставлении убежища и почти 300 тысяч были отклонены", - сообщил он.

Чиновник добавил, что правительство планирует выслать этих людей как можно скорее, иначе пострадает авторитет Германии как правового государства.

"Мы должны изгнать этих людей из страны гораздо быстрее, особенно это касается преступников и людей, которые ставят под угрозу нашу безопасность", - подчеркнул Альтмаер.

3 февраля 2017 года сообщалось, что в 2016 году в Германии было совершено 970 нападений на общежития для беженцев.

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