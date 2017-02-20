В ФРГ перед выборами в бундестаг ожидают вбросов дезинформации

В Федеральном ведомстве по охране конституции считают, что украденные в результате хакерских атак данные могут быть использованы против страны

Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Масен считает, что иностранные спецслужбы попытаются оказать влияние на избирательную кампанию по выборам в бундестаг. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Bild.

Масен считает, что Германии следует быть готовой к тому, что в преддверии выборов "могут осуществляться попытки дезинформации", а в СМИ "будут появляться ложные сообщения" и всплывать "неприятные факты".

По словам главы спецслужбы ФРГ, за прошедшие недели в Германии уже было зафиксировано несколько хакерских атак. "Мы не знаем, утечка каких данных произошла и были ли другие атаки... Но решающим моментом является то, что эти данные могут быть использованы против ФРГ", - уточнил Масен.

Он уточнил, что решение о том, будет ли это сделано, будет приниматься в России на политическом уровне, если за хакерскими атаками стоит эта страна.

15 января 2017 года Федеральный уполномоченный по проведению выборов в Германии Дитер Заррайтер заявил, что ожидает хакерских атак в ходе сентябрьских выборов в бундестаг.

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