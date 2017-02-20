На президентских выборах в Эквадоре лидирует Ленин
20.02.2017 14:50
В Эквадоре кандидат левоцентристов, активист борьбы за права людей с ограниченными возможностями, Ленин Морено оказался в шаге от победы на выборах
Ленин Морено (фото - ЕРА)
На президентских выборах в Эквадоре лидирует кандидат левоцентристской коалиции PAIS Ленин Морено. Согласно данным Центральной избирательной комиссии Эквадора после подсчета 87,5% он набирает 39,11% голосов.
Главный соперник Ленина Морено - консерватор Гильермо Лассо, один из владельцев Банка Гуаякиль, пообещавший создать 1 млн рабочих мест, набрал 28,27% голосов. Согласно эквадорскому законодательству, если один из кандидатов в первом туре наберет свыше 40% голосов, второго тура президентских выборов не будет, поэтому у Ленина Морено есть шансы стать президентом Эквадора без второго тура выборов.
Несмотря на свое имя, 63-летний Ленин Морено - не радикальный политик. Он более известен как активист движения за права людей с ограниченными возможностями, что связано с его личным опытом - в 1998 году грабители выстрелили ему в спину, оставив частично парализованным. В 2012 году Морено был номинирован за свои усилия на Нобелевскую премию мира, а в декабре 2013 года был назначен генсеком ООН Пан Ги Муном специальным посланником по вопросам ограниченных возможностей. Ленин Морено также является создателем фундации юмора Eventa, автором нескольких книг о теории юмора.
В 2007-2013 годах Ленин Морено занимал должность вице-президента Эквадора. В это время он добился увеличения бюджета на помощь людям с ограниченными возможностями в 50 раз. Он также основал Миссию Солидарность для инвалидов, которая предлагает реабилитацию, техническую помощь и психологическую поддержку тысячам инвалидов. Опыт миссии был заимствован в других латиноамериканских странах.
Президент Эквадора Рафаэль Корреа поддержал Морено в ходе нынешней президентской кампании.
Выборы проходят на фоне кризиса в экономике Эквадора из-за падения цен на нефть. Нефть, бананы и морепродукты - основные статьи экспорта этой латиноамериканской страны.
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