На президентских выборах в Эквадоре лидирует Ленин Морено





Несмотря на свое имя, 63-летний Ленин Морено - не радикальный политик. Он более известен как активист движения за права людей с ограниченными возможностями, что связано с его личным опытом - в 1998 году грабители выстрелили ему в спину, оставив частично парализованным. В 2012 году Морено был номинирован за свои усилия на Нобелевскую премию мира, а в декабре 2013 года был назначен генсеком ООН Пан Ги Муном специальным посланником по вопросам ограниченных возможностей. Ленин Морено также является создателем фундации юмора Eventa, автором нескольких книг о теории юмора.





В 2007-2013 годах Ленин Морено занимал должность вице-президента Эквадора. В это время он добился увеличения бюджета на помощь людям с ограниченными возможностями в 50 раз. Он также основал Миссию Солидарность для инвалидов, которая предлагает реабилитацию, техническую помощь и психологическую поддержку тысячам инвалидов. Опыт миссии был заимствован в других латиноамериканских странах.





Президент Эквадора Рафаэль Корреа поддержал Морено в ходе нынешней президентской кампании.

Главный соперник Ленина Морено - консерватор Гильермо Лассо, один из владельцев Банка Гуаякиль, пообещавший создать 1 млн рабочих мест, набрал 28,27% голосов. Согласно эквадорскому законодательству, если один из кандидатов в первом туре наберет свыше 40% голосов, второго тура президентских выборов не будет, поэтому у Ленина Морено есть шансы стать президентом Эквадора без второго тура выборов.