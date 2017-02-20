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США нужен сильный объединенный ЕС - Юнкер

20.02.2017 15:08
Глава Еврокомиссии отметил важность экономических отношений между США и ЕС
США нужен сильный объединенный ЕС - Юнкер
Жан-Клод Юнкер (фото - EPA)

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что США нужен сильный объединенный ЕС во всех возможных вопросах относительно безопасности. Об этом Юнкер сказал в своем заявлении на пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом перед началом встречи в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Я не думаю, что наступил момент, который разделит США и ЕС. Мы партнеры уже столько десятилетий в мире. Глобальная стабильность сильно зависит от хороших отношений между США и ЕС", - сказал Юнкер.

"Я думаю, что США нужен сильный объединенный ЕС во всех возможных вопросах касательно безопасности, где мы хотим усилить наши собственные усилия по защите", - отметил Юнкер, добавив, что речь идет и о расходах на оборону.

На пресс-конференции перед началом совместных обсуждений с Пенсом, глава Еврокомиссии отметил важность экономических отношений между США и ЕС.

17 февраля Юнкер заявлял, что Европа не должна прогибаться из-за требований США относительно повышения военных расходов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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