Во Франции сожалеют из-за решения РФ признать "паспорта" ДНР/ЛНР
Решение властей России признать так называемые документы, которые выдают террористы Донбасса, противоречит минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Франции на ежедневном брифинге в понедельник.
"Франция сожалеет об этом решении, которое противоречит минским соглашениям", - сказано в сообщении МИД.
В министерстве призвали российские власти использовать свое влияние на сепаратистов для выполнения минских договоренностей. "Это единственный способ добиться мирного и прочного урегулирования кризиса в восточной части Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции.
18 февраля сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.
Пресс-секретарь МИД Германии Штеффен Зайберт заявил, что это решение нарушает минские соглашения.
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