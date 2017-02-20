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Во Франции сожалеют из-за решения РФ признать "паспорта" ДНР/ЛНР

20.02.2017 16:29
В МИД Франции призвали российские власти использовать свое влияние на сепаратистов для выполнения минских договоренностей
Во Франции сожалеют из-за решения РФ признать "паспорта" ДНР/ЛНР
Жан Марк Эро (фото - ЕРА)

Решение властей России признать так называемые документы, которые выдают террористы Донбасса, противоречит минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Франции на ежедневном брифинге в понедельник.

"Франция сожалеет об этом решении, которое противоречит минским соглашениям", - сказано в сообщении МИД.

В министерстве призвали российские власти использовать свое влияние на сепаратистов для выполнения минских договоренностей. "Это единственный способ добиться мирного и прочного урегулирования кризиса в восточной части Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции.

18 февраля сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

Пресс-секретарь МИД Германии Штеффен Зайберт заявил, что это решение нарушает минские соглашения.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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