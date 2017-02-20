Во Франции сожалеют из-за решения РФ признать "паспорта" ДНР/ЛНР

В МИД Франции призвали российские власти использовать свое влияние на сепаратистов для выполнения минских договоренностей

Решение властей России признать так называемые документы, которые выдают террористы Донбасса, противоречит минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Франции на ежедневном брифинге в понедельник.

"Франция сожалеет об этом решении, которое противоречит минским соглашениям", - сказано в сообщении МИД.

В министерстве призвали российские власти использовать свое влияние на сепаратистов для выполнения минских договоренностей. "Это единственный способ добиться мирного и прочного урегулирования кризиса в восточной части Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции.

18 февраля сообщалось, что cтрана-агрессор Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса.

Пресс-секретарь МИД Германии Штеффен Зайберт заявил, что это решение нарушает минские соглашения.

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