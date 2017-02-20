Палата лордов начала обсуждать законопроект о Brexit

В палате лордов у правительства консерваторов нет абсолютного большинства, что может затруднить прохождение документа

Палата лордов британского парламента начала обсуждение акта, одобряющего приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза, передает Би-би-си.

Нижняя палата - палата общин - поддержала соответствующий законопроект 8 февраля. Он даст премьер-министру Терезе Мэй право официально известить ЕС о намерении покинуть объединение.

Между тем в палате лордов у правительства консерваторов нет абсолютного большинства, что может затруднить прохождение документа.

Оппозиция и независимые пэры намерены добиваться гарантий соблюдения прав граждан ЕС, живущих в Британии, а также утверждения роли парламента в контроле за процессом.

Тереза Мэй ранее обещала начать процесс выхода из ЕС до конца марта. Статья 50 Лиссабонского договора предусматривает два года на переговоры о "разводе" страны с Евросоюзом.

В понедельник началось второе чтение законопроекта, которое должно завершиться во вторник вечером - возможно, голосованием, но только в том случае, если пэры вопреки своему обычаю пропустят подготовленный правительством акт без возражений.

Хотя на данном этапе не подразумевается голосования по поправкам, за заседанием будут внимательно следить в попытке угадать настроения пэров в отношении двух ключевых предлагаемых изменений: первое подразумевает одобрение соглашения о Brexit парламентом, второе - гарантии соблюдения прав граждан ЕС в Британии.

9 февраля Палата общин британского парламента приняла в третьем, окончательном чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 лиссабонского договора о порядке выхода Великобритании из Европейского Союза.

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