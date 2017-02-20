Для Путина собирают досье на Трампа - СМИ

Для президента страны-агрессора составляют психологический портрет Дональда Трампа к предстоящей встрече

Для президента Российской Федерации Владимира Путина собирают психологическое досье на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на бывшего заместителя министра иностранных дел России Андрея Федорова.



Как сообщается, досье должно помочь президенту страны-агрессора подготовиться ко встрече с Трампом, дата которой еще не известна.



По словам Федорова, в досье указывается, что новый лидер США склонен к риску, но может быть и наивным.



Психологический портрет Трампа на семи страницах основан на данных последних двух-трех месяцев и последних недель, уточняет Федоров.



Многие в Кремле считают, что Трамп относится к президентству как к бизнесу. "Он (Трамп - ред.) должен слушать окружающих, особенно в тех сферах, где он слаб", - отмечает Федоров.



Ранее сообщалось, что более 35 американских специалистов в сфере психологии и психиатрии обратились с письмом к NYTimes, в котором обратили внимание на эмоциональную нестабильность 45-го президента США, которая вряд ли совместима с пребыванием на этой должности.



Специалисты указывают, что поведение Дональда Трампа свидетельствует о его неспособности мириться со взглядами, отличными от его собственных. Кроме того, он вряд ли способен к эмпатии. "Личности с такими чертами искажают реальность, чтобы она соответствовала их психологическому состоянию", - отмечают психологи.



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