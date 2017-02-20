Айсберг размером с Херсон откололся от ледника в Антарктиде: фото

В Антарктиде от ледника Пайн Айленд в январе этого года откололся айсберг, который сопоставим с площадью украинского Херсона

От ледника Пайн Айленд в Антарктиде откололся крупный айсберг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте космического агентства NASA.

Отсоединение айсберга от ледника запечатлели с помощью телескопа Land Imager, расположенного на спутник Landsat 8. Агенство отмечает, что длинна отколовшегося куска льда составляет почти два километра.

Вместе с тем, по словам гляциолога из Университете Огайо Яна Ховата, отколовшийся айсберг примерно в 10 раз меньше айсберга, который откололся от ледника Пайн Айленд в июле 2015 года.

Тогда в леднике образовался разлом длинной в 30 километров, затем последовало отсоединение айсберга, площадь которого составила 583 квадратных километра.

Таким образом, отколовшийся в январе этого года айсберг, приблизительно равный 58 квадратным километрам, сопоставим с площадью Херсона.







Фото: nasa.gov

Ледник Пайн Айленд является одним из самых больших ледников Антарктиды, от которого ежегодно откалывается около 79 кубических километров льда. Ученые тщательно следят за ледником, поскольку исследования показывают, что он будет таять еще интенсивнее.

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