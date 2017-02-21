Антимиграционный указ Трампа будет более "рациональным и жестким"

В администрации президента США сообщают, что подготовка нового миграционного указа уже подходит к концу

Администрация президента США Дональда Трампа планирует уже на этой неделе выдать новый антимиграционный указ, который, по словам Трампа, будет "защищать народ". Об этом сообщает CNN.

"Президент планирует выпустить более жесткий, более рациональный вариант первого указа", - сообщил министр внутренней безопасности Джон Келли.

В новом указе, как сообщили журналистам источники в администрации, будут более детально прописаны пункты о держателях зеленых карт. Именно этот пункт вызвал замешательство в первом антимиграционном указе Трампа, отмененном судом.

28 января Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена сроком на 90 дней.

Указ раскритиковали европейские лидеры, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В последствие указ был отменен судом.

19 февраля мэр Лондона Садик Хан призывал запретить визит в Британию президента США Дональда Трампа.

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