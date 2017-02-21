В США уволены более 100 работников за участие в акции протеста

После участия в акции протеста "День без иммигрантов" в разных штатах были уволены сотрудники, не пришедшие на работу

В США были уволены более 100 работников разных организаций и предприятий за неявку на работу. Причиной неявки стало участие в акции протеста "День без иммигрантов". Об этом сообщает Би-би-си.

Организаторы акции призывали иммигрантов 16 февраля остаться дома, не выходить на работу, не посещать магазины и кафе и даже не отправлять детей в школу. Акция должна была продемонстрировать важность иммигрантов для США.

Увольнения работников произошли в штатах Оклахома, Теннесси, Вашингтоне, Колорадо и других.

Как сообщил журналистам основатель строительной компании JVS Masonry в Коммерс-Сити Джим Серовски, он без сожаления уволил прораба и около 30 каменщиков, которые не появились на работе.

"Если вы хотите отстаивать то, во что вы верите, то вы должны быть готовы и заплатить за это", - заявил он.

Как сообщалось ранее, несмотря на запрет предыдущего, президент США Дональд Трамп планирует подписать новый антимиграционный указ.

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