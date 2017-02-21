Пенс об отставке Флинна: Я был разочарован

Вице-президент также уверил, что увольнение советника президента не повлияло на прочность команды, работающей в сфере национальной безопасности США

Вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что был разочарован тем, что экс-советник по национальной безопасности Майкл Флинн ввел его в заблуждение о своем разговоре с послом РФ в Вашингтоне, передает CNN.

"Я был разочарован, узнав, что ... факты, которые были доведены до меня генералом Флинном были неточными. Но мы уважаем долгий срок службы генерала Флинна в Соединенных Штатах Америки, и я полностью поддерживаю решение президента, который попросил его уйти в отставку", - сказал Пенс.

Вице-президент уверил, что быстрое увольнение советника президента не повлияло на прочность команды, работающей в сфере национальной безопасности.

"У меня большое доверие к команде по вопросам национальной безопасности этой администрации", - подчеркнул Пенс.

14 февраля советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн подал в отставку. Отставке предшествовала критика в адрес Флинна за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря.

20 февраля Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.

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