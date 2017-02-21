В Европе еврейские общины заявляют об усилении антисемитизма

По словам председателя Совета раввинов Европы, терроризм затронул еврейскую общину и привел к массовому исходу евреев из некоторых стран

После череды терактов в Европе еврейские общины европейских стран чувствуют себя особенно уязвимыми. Лидеры общин, выступившие на Мюнхенской конференции по безопасности, заявили и о том, что их укладу жизни угрожает подъем популистских ультраправых партий. Об этом сообщает Голос Америки.

В рамках Мюнхенской конференции прошло заседание, посвященное тому, как защитить еврейские общины. Мероприятие посетила бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни.

Как рассказал журналистам председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмит, безопасность - главная забота евреев во всей Европе.

"Терроризм, который мы наблюдали в Тулузе, Париже, Копенгагене, Брюсселе, затронул еврейскую общину и привел к массовому исходу евреев из некоторых стран", - заявил он.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.