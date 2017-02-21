У Путина хотят заменить выборы референдумом о доверии лидеру -СМИ

Российские СМИ сообщают, что в Кремле активно готовятся к выборам весной 2018 года, собираясь ввести некоторые ноу-хау в избирательную систему

В администрации президента РФ Владимира Путина "не видят смысла" в том, чтобы специально подбирать ему оппонентов от власти, которые бы "повысили интерес к выборам", и намерены собрать максимальное количество голосов за действующего лидера. Об этом сообщает российский канал Дождь со ссылкой на свои источники в Кремле.

"На сегодняшний день просто нет такого кандидата, который своим выдвижением способен создать интригу на выборах", - аргументировали позицию в Кремле.

Оппонентом Путину на выборах не видят главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, утверждая, что тот своим выдвижением на выборах создаст "лишь много негатива" вокруг власти, но не поспособствует значительному повышению явки, рассказали источники Дождя.

По словам собеседников канала, выборы "должны стать более чистыми, прозрачными и легитимными", чем предыдущие. Также одна из задач программы Кремля - добиться рекордного процента и количества голосов за Путина. В 2012 году за него проголосовали 63,6% россиян избирательного возраста.

Источники в Кремле сообщили каналу, что в России вместо "обычных" выборов может состояться "референдум о доверии национальному лидеру".

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На выборах 11 марта в РФ собираются удвоить количество избирательных участков, а также отказаться от открепительных удостоверений, чтобы избиратели "не утруждали себя поездками за ними и получили возможность голосовать по месту пребывания", пишет прокремлевское издание Коммерсант.

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