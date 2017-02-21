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Совбез ООН сегодня обсудит проблему конфликтов в Европе

21.02.2017 09:36
Председательствовать на дебатах, которые стартуют в 17:00 по киевскому времени, будет министр иностранных дел Павел Климкин
Совбез ООН сегодня обсудит проблему конфликтов в Европе
Фото: EPA

Совет безопасности ООН во вторник, 21 февраля, проведет открытые дебаты по проблематике конфликтов в Европе. Об этом сообщает пресс-центр постоянного представительства Украины при организации.

Председательствовать на дебатах, которые стартуют в 17:00 по киевскому времени, будет министр иностранных дел Павел Климкин.

Отмечается, что тема дебатов определена ведущей в рамках председательства Украины в СБ ООН в феврале 2017 года.

"Ожидается, что с брифингами на эту тему выступят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер и генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности Хельга Шмид", - сообщили в представительстве Украины.

Также Климкин проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в политологическом мероприятии американского Совета по международным отношениям на тему "НАТО, ЕС и будущее европейской безопасности".

16 февраля 2017 года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить без участия России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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