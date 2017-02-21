Лидер немецких националистов Петри ездила на переговоры в Москву

В Москве сопредседатель правой партии Альтернатива для Германии Фрауке Петри встречалась с представителями партий Единая Россия и ЛДПР

Самый известный националистический политик Германии Фрауке Петри провела на выходных переговоры с российскими законодателями, среди которых были и представители правящей в РФ партии Единая Россия. Об этом сообщает агентство Радио Свобода.

В пресс-службе Петри заявили, что сопредседатель партии Альтернатива для Германии была приглашена в Москву, чтобы обсудить сотрудничество и встретиться со спикером Госдумы и доверенным лицом президента РФ Владимира Путина Вячеславом Володиным и заместителем спикера Петром Толстым, но не конкретизировали детали этих дискуссий.

В заявлении Госдумы говорится, что переговоры касались "межпартийной сотрудничества, а также развитие контактов молодежных организаций", а во встрече также принимали участие лидеры ультранационалистической Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский и Леонид Слуцкий.

2 февраля 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хочет обсудить с Россией кибератаки и фейковые новости. "Мы знаем, что Россия коммуницирует очень широко, что она рассматривает гибридную войну как форму защиты", - сказала канцлер.

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