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В Британии прошли протесты против визита Трампа: фото

21.02.2017 11:12
Петиция о запрете президенту США посещать Великобританию собрала более 1,8 миллиона голосов
В Британии прошли протесты против визита Трампа: фото
Фото: EPA

Вчера в Великобритании семь тысяч человек собрались у здания парламента в знак протеста против отклонения петиции, в которой речь идет вводе запрета на посещение страны президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Петиция о запрете Трампу посещать Великобританию собрала более 1,8 миллиона голосов.

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Тем не менее, правительство Великобритании все же настояло на своем решении предложить Трампу визит и аудиенцию у королевы в 2017 году, поскольку премьер-министра Британии Тереза Мэй хочет сохранить "особые отношения" со США и обеспечить торговое партнерство, когда Британия выйдет из ЕС. 

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14 февраля сообщалось, что правительство Великобритании официально отклонило онлайн-петицию, в которой призывали отменить официальный визит президента США в Великобританию для встречи с королевой Елизаветой II.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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