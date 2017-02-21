В Британии прошли протесты против визита Трампа: фото
Вчера в Великобритании семь тысяч человек собрались у здания парламента в знак протеста против отклонения петиции, в которой речь идет вводе запрета на посещение страны президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.
Петиция о запрете Трампу посещать Великобританию собрала более 1,8 миллиона голосов.
Тем не менее, правительство Великобритании все же настояло на своем решении предложить Трампу визит и аудиенцию у королевы в 2017 году, поскольку премьер-министра Британии Тереза Мэй хочет сохранить "особые отношения" со США и обеспечить торговое партнерство, когда Британия выйдет из ЕС.
14 февраля сообщалось, что правительство Великобритании официально отклонило онлайн-петицию, в которой призывали отменить официальный визит президента США в Великобританию для встречи с королевой Елизаветой II.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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