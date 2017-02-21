Нужно причинять вред России, а не только угрожать ей - Макмастер
Политика сдерживания России, которую ранее исповедовали США и НАТО, на примере Украины провалилась. Так считает генерал-лейтенант армии США Герберт Макмастер, который стал новым директором Совнацбеза США, пишет Европравда.
В мае прошлого года во время выступления в американском центре CSIS Макмастер отметил, что РФ усилилась на фоне стратегического сворачивания военного присутствия США в ряде регионов мира. Тогда он прямо заявил, используя примеры Украины и аннексии Крыма, что философия сдерживания Кремля, исповедуемая США и НАТО, "провалилась".
"Сейчас мы осознали угрозу со стороны России, которая до последнего времени вела ограниченные войны с четко определенной целью: аннексировала Крым, вторглась в Украину (и все это - с нулевыми для себя потерями), консолидировала приобретенные территории и при этом нашу реакцию на это подает как агрессивную", - заявлял генерал.
Подход к военному сдерживанию агрессора, по мнению Макмастера, должен опираться на идею "причинения ему значительного ущерба" не только на этапе контрудара, но в ходе защиты линий обороны, чтобы противник "осознал, что не сможет достичь цели с приемлемыми для него потерями".
"Именно так, а не путем условного баланса сил и угрозы ответного удара уже после акта агрессии. Последний опыт показал нам, что последний подход является неадекватным", - говорил он.
Читайте также: Трамп и Флинн: начало кораблекрушения - мнение
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:31
-
13:06
-
12:59
-
10:42
-
вчера
19:09