Ближневосточная коррупция мешает победить ИГ - аналитики

Пока не будет устранена массовая коррумпированность властных структур в Ираке и Сирии, победы над Исламским государством не добиться, утверждают TI

Если антитеррористическая коалиция во главе с США не решит проблему коррупции, подпитывающую террористическую организацию Исламское государство, полностью победить джихадистов не удастся. Так считают аналитики международной организации Transparency International, сообщает служба Би-би-си.

Правительства Запада, в том числе Великобритании и США, не считают коррупцию основной движущей силой терроризма и не уделяют решению этой проблемы должного внимания, полагают эксперты TI. По словам директора организации по вопросам обороны и безопасности Кэтрин Диксон, ИГ пропагандирует себя как спасителя от коррупции и противопоставляет себя коррумпированным чиновникам, таким образом вербуя новобранцев.

"Международное сообщество затрачивает огромные усилия на борьбу с "идеологией" таких группировок как ИГ, сосредотачиваясь на их религиозной риторике, но совершенно не обращает внимания на материальные условия, в которых они процветают", - сказал он.

Организация призывает власти стран коалиции пристально присмотреться к соблюдению подотчетности военных бюджетов.

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Как пример коррупции TI приводит ситуацию с иракским городом Мосул, который ИГ заняло очень быстро из-за дефицита военных в иракской армии. При этом на отсутствующих в штате солдат были выделены средства.

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