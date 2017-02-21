В Средиземном море утонула лодка с мигрантами: есть погибшие

Международные гуманитарные организации сообщают, что вчера 74 тела были найдены на берегу близ города Эз-Завия в Ливии

У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погибли 74 человека. Об этом сообщает Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Ближнего Востока и Северной Африки в своем Twitter.

Организация сообщает, что вчера 74 тела были найдены на берегу близ города Эз-Завия в Ливии.

Пока неизвестно, сколько всего мигрантов находились в лодке.











Фото: twitter.com/IFRC_MENA

23 декабря 2016 года сообщалось, что по данным ООН, число погибших мигрантов, утонувших при попытке пересечь Средиземное море и достичь берегов Европы, в 2016 году превысило 5 тысяч человек.

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