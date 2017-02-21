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В Средиземном море утонула лодка с мигрантами: есть погибшие

21.02.2017 12:25
Международные гуманитарные организации сообщают, что вчера 74 тела были найдены на берегу близ города Эз-Завия в Ливии
В Средиземном море утонула лодка с мигрантами: есть погибшие
Фото: twitter.com/IFRC_MENA

У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погибли 74 человека. Об этом сообщает Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Ближнего Востока и Северной Африки в своем Twitter.

Организация сообщает, что вчера 74 тела были найдены на берегу близ города Эз-Завия в Ливии.
Пока неизвестно, сколько всего мигрантов находились в лодке.




Фото: twitter.com/IFRC_MENA

23 декабря 2016 года сообщалось, что по данным ООН, число погибших мигрантов, утонувших при попытке пересечь Средиземное море и достичь берегов Европы, в 2016 году превысило 5 тысяч человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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