В Пакистане смертники атаковали здание суда: есть погибшие

Ответственность за нападение взяла на себя группировка Джамаат-уль-Ахрар

На северо-западе Пакистана смертники атаковали здание суда, погибли по меньшей мере пять человек, ранены 15. Об этом сообщает Радио Свобода.

Инцидент произошел в областном суде в городе Танги, недалеко от города Пешавар.

Группировка Джамаат-уль-Ахрар взяла на себя ответственность за нападение. Как заявили власти, в нем взяли участие трое вооруженных боевиков, которые с жилетами смертников попытались войти в здание суда.

Полиция убила двух из нападавших в перестрелке, а третий смог подорвать жилет при входе в здание.

15 февраля 2017 года в Пакистане как минимум пять человек - три силовика и двое гражданских - погибли и еще трое получили ранения в результате теракта, совершенного смертником.

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