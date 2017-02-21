Жена Алиева стала первым вице-президентом Азербайджана

До своего назначения жена президента Азербайджана возглавляла Фонд Гейдара Алиева



До своего назначения она возглавляла Фонд Гейдара Алиева.







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Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны. Об этом говорится в распоряжении главы государства."Назначить Мехрибан Ариф кызы Алиеву первым вице-президентом Азербайджанской Республики", - отмечается в распоряжении.