Алиев объяснил назначение жены первым вице-президентом: фото

Мехрибан Алиева - профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист, сказал президент Азербайджана

Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана обусловлено ее успехами и эффективной деятельностью в общественно-политической, культурной и международной работе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает российский Интерфакс.

"Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана", - сказал Алиев на заседании Совета безопасности, представляя свою жсупругу в качестве первого вице-президента.

Он добавил, что Алиева - профессионал, опытный и принципиальный человек, гуманист.





Президент напомнил, что Алиева является заместителем главы правящей партии Азербайджана, число членов которой составляет около 700 тысяч человек.

По его словам, Алиева многое делает для продвижения Азербайджана на международной арене и пропаганды культуры страны.





"Она также возглавляла оргкомитеты таких крупных международных мероприятий, как Евровидение в 2012 году, Первых Евроигр в 2015 году. Все эти мероприятия были прекрасно организованы. Алиева возглавляет оргкомитет IV Исламских игр (состоятся в мае 2017 года - ИФ), и я не сомневаюсь, что и эти игры будут организованы на высшем уровне", - отметил президент.

21 февраля сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны.

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