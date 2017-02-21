В Израиле солдата осудили за убийство раненного палестинца

Этот случай дал повод широкой дискуссии о праве израильских солдат на использование летального оружия при отражении нападения

Сержант армии Израиля Эльор Азария, в марте прошлого года застрелившего раненого палестинца, который перед этим напал с ножом на солдат, приговорен к 18 месяцам лишения свободы, а также разжалован из сержантов в рядовые. Об этом сообщает Би-би-си.

В марте прошлого года палестинец Абдель Фатах Шариф напал на израильских военнослужащих и нанес легкое ножевое ранение одному них, палестинец был ранен ответным огнем и обезоружен. Уже после того как на место происшествия прибыли медики, Эльор Азария выстрелил в лежавшего на земле Шарифа. Видеозапись убийства попала в сеть.

Командование израильской армии осудило действия военнослужащего, однако многие в Израиле считают, что Эльор Азария поступил правильно. Этот случай дал повод широкой дискуссии о праве израильских солдат на использование летального оружия при отражении нападения.

Максимально возможный срок наказания по инкриминируемой Азарии статье "непреднамеренное убийство" составляет 20 лет лишения свободы. Сторона обвинения просила дать подсудимому от трех до пяти лет. В Палестинской автономии сочли приговор слишком мягким. В заявлении палестинских властей говорится, что решение израильского суда дает "зеленый свет оккупационной армии для совершения других преступлений".

15 февраля 2017 года секретарь Организации освобождения Палестины заявил, что в Палестине допускают создание единого с Израилем демократического и светского государства, в котором палестинцы имели бы право голоса.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.