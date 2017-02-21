В Румынии окончательно отменили закон, вызвавший протесты

Нижняя палата парламента утвердила новое постановление правительства об отмене предварительного, за проголосовали 291 депутат

Парламент Румынии окончательно отменил правительственное постановление об ослаблении борьбы с коррупцией, которое вызвало массовые протесты по всей стране. Об этом сообщает Радио Свобода.

Нижняя палата парламента утвердила новое постановление правительства об отмене предварительного, за проголосовали 291 депутат, трое воздержались, против - не был никто.

Верхняя палата утвердила постановление еще неделю назад.

Из-за протестов правительство было вынуждено 5 февраля отменить первоначальную постановление, но это решение требовало утверждения в парламенте. Потом подал в отставку главный инициатор постановления - министр юстиции Флорин Йордаке.

В конце января новое правительство Румынии выдало постановление, ослаблявшее требования к признанию действий чиновников коррупционными. В частности, из-под уголовного преследования выводились коррупционные действия на суммы, меньше 200 тыс леев (более 1,2 млн грн).

В ответ на действия правительства в столице Румынии около 50 тысяч человек вышли на протест против постановлений о помиловании.

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