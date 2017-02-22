Трамп готов заключить сделку с Россией - Белый дом
Президент США Дональд Трамп готов пойти на сделку с Россией. Об этом сказал спикер Белого дома Шон Спайсер, передает CBS News.
Если Трамп сможет заключить сделку с Россией, он попытается это сделать, ответил на вопрос на брифинге Спайсер.
"Он (Трамп - ред.) понимает, что если он сможет найти общую позицию по борьбе с ИГ, ростом экономики, он попытается. Если это в интересах США, он заключит сделку", - заявил спикер.
Ранее вице-президент США Майк Пенс сказал, что США будут "привлекать Россию к ответственности" и требовать выполнения минских соглашений даже в то время, как Трамп ищет общий язык с РФ.
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