Трамп готов заключить сделку с Россией - Белый дом

Спикер Белого дома сказал, что если получится найти общий язык относительно борьбы с ИГ и экономики, то Трамп попытается заключить с Россией сделку

Президент США Дональд Трамп готов пойти на сделку с Россией. Об этом сказал спикер Белого дома Шон Спайсер, передает CBS News.



Если Трамп сможет заключить сделку с Россией, он попытается это сделать, ответил на вопрос на брифинге Спайсер.



"Он (Трамп - ред.) понимает, что если он сможет найти общую позицию по борьбе с ИГ, ростом экономики, он попытается. Если это в интересах США, он заключит сделку", - заявил спикер.



Ранее вице-президент США Майк Пенс сказал, что США будут "привлекать Россию к ответственности" и требовать выполнения минских соглашений даже в то время, как Трамп ищет общий язык с РФ.



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