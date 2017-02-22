США заморозили программу помощи повстанцам Сирии - СМИ
ЦРУ заморозило программу предоставления военной помощи повстанцам на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Представители повстанцев говорят, что официального объяснения нет, но рассчитывают, что это временная мера.
Чиновники США отмечают, что это никак не связано с приходом новой администрации президента Трампа.
В ЦРУ пока никак не прокомментировали заморозку программы .
Источники предполагают, что программу помощи решили заморозить из-за атак исламистов на позиции повстанцев. Вероятно, США опасаются, что оружие попадет в руки исламистов. В частности, многие повстанцы уже присоединились к террористам Ахрар аш-Шам.
Программа помощи предусматривает финансирование повстанцев Сирии, поставку боеприпасов и военне обучение.
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