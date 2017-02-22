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Германия объявила об увеличении численности армии

22.02.2017 06:24
За ближайшие восемь лет количество военнослужащих бундесвера должно вырасти на 20 тысяч
Германия объявила об увеличении численности армии
Фото: EPA

Германия планирует к 2025 году увеличить численность армии до 198 тысяч военных, а гражданских сотрудников - до 61,5 тысяч человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министерство обороны приняло такое решение в связи с новыми угрозами и ростом числа задач.

За восемь лет, к концу 2024 года армия ФРГ должна вырасти на 20 тысяч.

"Редко когда бундесвер был востребован так, как сегодня", - заявила министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

Среди главных задач вооруженных сил Германии она назвала борьбу с террористами Исламского государства, миссии в Мали и Афганистане, а также участие в миссии НАТО в странах Балтии.

Сейчас в бундесвере примерно 168 тысяч профессиональных военных и солдат-сверхсрочников, а также 10 тысяч солдат, которые проходят срочную службу в вооруженных силах добровольно.   

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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