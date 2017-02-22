Германия объявила об увеличении численности армии
Германия планирует к 2025 году увеличить численность армии до 198 тысяч военных, а гражданских сотрудников - до 61,5 тысяч человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Министерство обороны приняло такое решение в связи с новыми угрозами и ростом числа задач.
За восемь лет, к концу 2024 года армия ФРГ должна вырасти на 20 тысяч.
"Редко когда бундесвер был востребован так, как сегодня", - заявила министр обороны Урсула фон дер Ляйен.
Среди главных задач вооруженных сил Германии она назвала борьбу с террористами Исламского государства, миссии в Мали и Афганистане, а также участие в миссии НАТО в странах Балтии.
Сейчас в бундесвере примерно 168 тысяч профессиональных военных и солдат-сверхсрочников, а также 10 тысяч солдат, которые проходят срочную службу в вооруженных силах добровольно.
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