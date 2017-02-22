Министерство нацбезопасности США ужесточило правила для беженцев

Министерство национальной безопасности США обнародовало новые служебные постановления, которые касаются действий полиции относительно беженцев

Министерство национальной безопасности США 21 февраля распространило несколько служебных постановлений, которые предусматривают ужесточение правоохранительных механизмов относительно беженцев. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно постановлениям планируется расширить список из категорий беженцев, подлежащих депортации в первую очередь, а также сократить время, которое будет предоставлено на слушания по их делам.

Предусмотрено также увеличение штата сотрудников полиции для того, чтобы их можно было в большем количестве задействовать на местах возможных арестов.

В администрации США говорят, что новые положения не приведут к "массовым депортациям".

По словам министр нацбезопасности Джона Келли, на реализацию рекомендаций потребуется значительное время из-за определенных финансовых и материально-технических сложностей.

6 февраля сообщалось, что Министерство национальной безопасности США получило от президента Дональда Трампа указание "очень тщательно" проверять всех, кто въезжает в страну.

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран.

31 января власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа из-за его указа. 4 февраля Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил его действие до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой.

5 февраля Министерство юстиции США обжаловало решение федерального суда в Сиэтле о приостановлении действия скандального указа. Апелляционный суд в США отклонил запрос администрации Трампа.

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