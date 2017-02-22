Ученые назвали страну-лидера по продолжительности жизни

В других развитых странах к 2030 году женщины также будут жить достаточно долго, но Южную Корею догнать не смогут, считают ученые

Согласно прогнозам ученых, Южная Корея станет первой страной в мире, где продолжительность жизни женщин превысит 90 лет. Об этом сообщает ВВС.

Как показало исследование ученых из Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа в Лондоне это произойдет к 2030 году.

В других развитых странах к 2030 году женщины также будут жить достаточно долго, но Южную Корею догнать не смогут, свидетельствуют данные исследования. В Японии, Франции, Испании и Швейцарии средняя продолжительность жизни для женщин достигнет 88 лет.

Мужчины к 2030 году будут дольше всего жить в Южной Корее, Австралии и Швейцарии. Согласно прогнозу ученых, средняя ожидаемая продолжительность жизни здесь составит 84 года.

"Скачок в продолжительности жизни в Южной Корее связан с улучшением экономической ситуации: дети стали лучше питаться, у населения появился доступ к услугам здравоохранения и последним медицинским технологиям. В Южной Корее, как и в Японии, низкий уровень ожирения, а женщины редко курят", - отмечают ученые.

Один из авторов исследования Маджид Эззати из Имперского колледжа Лондона сказал, что со временем средняя продолжительность жизни может достичь 110-120 лет.

"США оказались в числе отстающих от других развитых стран. В стране высок уровень смертности от хронических заболеваний и насилия, отмечают авторы исследования. Они также считают, что система здравоохранения в стране недостаточно эффективна", - отмечается в сообщении.

Из 35 стран, которые проанализировали ученые, в США был самый высокий уровень младенческой и материнской смертности, уровень убийств, а также индекс массы тела, с помощью которого оценивают уровень ожирения.

В результате 2030 году средняя продолжительность жизни в США для женщин составит 83 года, а для мужчин - 79,5 лет, полагают ученые. Сейчас женщины в США в среднем живут 81,2 года, а мужчины - 76,25 лет.

"Со временем США по продолжительности жизни будут все больше отставать от других развитых стран", - считают ученые.

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