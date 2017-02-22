В Стамбуле задержали 35 человек по подозрению в связях с ИГ
Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула провели рейды против сторонников террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.
Полицейские провели одновременные обыски по 41 адресу в районах Султанбейли и Пендик, задержаны 35 человек Обнаружены военные формы и документация, относящаяся к ИГ, сообщает издание.
Задержанные доставлены в Отдел по борьбе с терроризмом.
6 февраля сообщалось, что турецкая полиция задержала 820 человек в ходе операции против членов террористической организации Исламское государство, которая стартовала 30 января 2017 года.
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