В Стамбуле задержали 35 человек по подозрению в связях с ИГ

Задержанных полиция доставила в Отдел по борьбе с терроризмом, сообщают турецкие СМИ

Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула провели рейды против сторонников террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Полицейские провели одновременные обыски по 41 адресу в районах Султанбейли и Пендик, задержаны 35 человек Обнаружены военные формы и документация, относящаяся к ИГ, сообщает издание.

Задержанные доставлены в Отдел по борьбе с терроризмом.

6 февраля сообщалось, что турецкая полиция задержала 820 человек в ходе операции против членов террористической организации Исламское государство, которая стартовала 30 января 2017 года.

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